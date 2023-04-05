Dolar
19.26
Euro
20.99
Altın
2,021.81
ETH/USDT
1,898.00
BTC/USDT
28,076.00
BIST 100
4,919.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum." dedi.

05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyorum Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Muhalefete) Türkiye'yi 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere bağımlı hale getirmeyi düşünüyorlar." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
Avrasya Tüneli'ndeki trafik kazası yoğunluğa neden oldu
Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı açılışımızı Ramazan Bayramı ertesinde yapmak için mücadele veriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyorum
Bakan Kasapoğlu: Ülke olarak seferberliği, dayanışmayı, kardeşlik ruhunu en üst seviyede sürdürmeye devam edeceğiz

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Mescid-i Aksa baskını) Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyorum

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet