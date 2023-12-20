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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri” töreninde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Filistin'e saldırıları) Tarih bu iğrenç tabloya göz yumanları yargılayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(İsrail'in Filistin'e saldırıları) Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, göz yumanları meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacak." dedi.

20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İsrail'in Filistin'e saldırıları) Tarih bu iğrenç tabloya göz yumanları yargılayacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın, kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzlerce beynin çalıştığı bir Teknopark'a hangi hissiyatla bakıyorsak, yüzlerce yüreğin attığı konservatuvara, kültür-sanat mahfiline de aynı yaklaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan 'ideolojik kabileler' gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerekir." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlı şanlı onca devletin İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu vahşi saldırıları karşısında eli kolu bağlı durması, insanlık adına utanç vericidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2024, zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü, mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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