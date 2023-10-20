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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek yerine örgüt gibi davranıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır.'' dedi.

Erdal Turanli  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek yerine örgüt gibi davranıyor

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''İsrail yönetimine sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi, soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum.'' ifadesini kullandı.

''(Gazze) Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır.'' diyen Erdoğan, şunları söyledi:

''İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır.'

Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları, bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum.

Bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz.''

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