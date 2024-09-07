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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından öldürülen sivil aktivist Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in, Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya yönelik saldırısında hayatını kaybeden Türk vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü.

Barış Gündoğan  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail tarafından öldürülen sivil aktivist Eygi'nin annesi ile telefonda görüştü

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