Dolar
17.56
Euro
17.87
Altın
1,707.88
ETH/USDT
1,525.00
BTC/USDT
21,851.00
BIST 100
2,455.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe, 2. eleme turunda 20 Temmuz Çarşamba günü Dinamo Kiev'le yapacağı maçın son antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiriyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu İran'da, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Mehmet Tosun, Haydar Şahin   | 19.07.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da resmi törenle karşılandı Fotoğraf: Ali Balıkçı/AA

Tahran

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Sadabad Sarayı'ndaki tören alanına gelişinde Reisi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Reisi'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Erdoğan ve Reisi, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

19.07.2022                     

Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar'dan F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya tepki
FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda 15 gözaltı
Van'da 530 personelin katılımıyla Eren Abluka-22 operasyonu başlatıldı
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Venezuelalı mevkidaşı ile görüştü
Komiser yardımcılığı sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da resmi törenle karşılandı