Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler görüşmede, Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın memnuniyet verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak sürecin barışla sonuçlanması için ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını, müzakereleri sabote etmek isteyenlere karşı dikkatli davranmanın önemli olduğunu ifade etti.

Erdoğan, yeni dönemde bölgesel barışı güçlendirecek adımlar atmanın önemli ve gerekli olduğunu, Türkiye'nin bunu tesis etmek için çalışacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ticari, mali ve enerji işbirliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Zeydi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Irak ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye-Irak ilişkilerini ileri taşımayı istediklerini, enerji, savunma sanayii ve ulaştırma alanlarında işbirliği potansiyelinin büyük olduğunu belirtti.