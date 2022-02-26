Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve Azim İttifakı Başkanı Hançer'i kabul etti
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Irak Azim İttifakı Başkanı Hamis Hançer'i kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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