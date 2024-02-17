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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek." dedi.

17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Rize

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır." diye konuştu.

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