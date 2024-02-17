Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek." dedi.
Rize
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yakın bir tarihte ikinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz. Artık Ahmetler, Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.