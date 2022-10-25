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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile telefonda görüştü.

Ali Kemal Akan   | 25.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Kraliçe II. Elizabeth'in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü iş birliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını ifade etti.

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