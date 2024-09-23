Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de (BM) reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözünün kasalarındaki ekrana yansıtıldığı kamyonetler, New York sokaklarında görüldü.
New York
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözünün kasalarındaki ekrana yansıtıldığı kamyonetler, New York sokaklarında görüldü https://t.co/iA7uncjnm9 pic.twitter.com/drF7FwUw4y— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 23, 2024