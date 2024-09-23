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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de (BM) reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözünün kasalarındaki ekrana yansıtıldığı kamyonetler, New York sokaklarında görüldü.

Ekip  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözü New York sokaklarında görüldü

New York
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM’de reform çağrısı olan “Dünya Beşten Büyüktür” sözünün kasalarındaki ekrana yansıtıldığı kamyonetler, New York sokaklarında görüldü. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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