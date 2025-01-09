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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. -VTR- (Fotoğraf)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi

Zafer Fatih Beyaz  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç - AA

Ankara

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