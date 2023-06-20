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Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. -VTR-
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

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