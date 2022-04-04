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Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Ümraniye'de Kılıçaslan ailesiyle birlikte açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Sefa Mutlu   | 04.04.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Ümraniye'de Kılıçaslan ailesiyle birlikte açtı Fotoğraf: Murat Kula - Anadolu Ajansı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.


Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.



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