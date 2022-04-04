Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Ümraniye'de Kılıçaslan ailesiyle birlikte açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı.
Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.
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