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Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul’da Vatan Caddesi'nde resmigeçit töreni yapılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." dedi.

Zafer Fatih Beyaz   | 29.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aslanlı Yol'un başındaki yerini almasının ardından başlayan törende, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da Aslanlı Yol'dan geçerek mozoleye çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün riyasetiniz altında yürütülen zorlu ve destansı bir mücadelenin ardından kurduğumuz Cumhuriyet'imizin 99'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Zat-ı alinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu tarihi günü, ülkemizin ilk yerli elektrikli otomobili olan Togg'un üretim tesisinin açılışını yaparak taçlandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüze çıkartılan engellere aldırmadan içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapmak ve milletimizi hayalleriyle buluşturmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ruhun şad olsun. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."


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