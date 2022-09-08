Dolar
18.24
Euro
18.23
Altın
1,708.32
ETH/USDT
1,631.00
BTC/USDT
19,269.00
BIST 100
3,437.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarını tamamlayarak özel uçak "TUR" ile TSİ 21.15'te Hırvatistan'dan ayrıldı.

Sefa Mutlu   | 08.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Zagreb Franjo Tudjman Uluslararası Havalimanı'ndan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan ve eşi Emel Hızlan, Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, Hırvatistan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Bartol Simunic, Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Frano Matusic, Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Sebastian Rogac ve Cumhurbaşkanlığı Protokol Genel Müdürü Dragana Podner uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da başkent Zagreb'den ayrıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da 23 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı
Bakan Bozdağ: Büyük reformları bir bir hayata geçirdik
Hatay'daki balık ölümlerinin sebebi "yetersiz oksijen"
Bakan Kasapoğlu: Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 4 bin 147 sözleşmeli personel alınacak

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Başbakanı Plenkovic'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan'da Vatan Anıtı'na çelenk bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesinden biriyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'le görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'le görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet