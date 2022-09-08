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Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Zagreb'de, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından resmi törenle karşılandı.

Sefa Mutlu   | 08.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'da resmi törenle karşılandı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ndeki tören alanına gelişinde Milanovic karşıladı.

Erdoğan ile Milanovic'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Tören kıtasını selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milanovic, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hazır bulundu.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'in eşi Sanja Music Milanovic de iki lidere eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milanovic, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

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