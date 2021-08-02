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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e teşekkür etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, görüşmede orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e teşekkür etti.

Hırvatistan'ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı amacıyla Türkiye'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

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