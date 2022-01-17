Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
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