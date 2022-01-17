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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ethem Bey Camisi'nin Açılış Töreninde konuşuyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TURKOVAC aşısı ile birlikte her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız." dedi.

17.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman imkanlarımızla Arnavutluk'un yanında olacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Meclisi'ne hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan verilmemesini bekliyoruz." açıklamasında bulundu.


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