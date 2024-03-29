Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her seçim dönemini milletimize gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da "Sandık Yönetim Kurulu İftarı” programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her seçim dönemini milletimize geçmişte yaptıklarımızın hesabını verme ve gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük. Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız." dedi.
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