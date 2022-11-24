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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal pazarı tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel rekabet ortamında önem kazanan helal pazarının; temiz, sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna geldiğini belirtti.

Uğur Aslanhan, Yunus Türk   | 24.11.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Helal pazarı tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir

İstanbul

Dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren ve Türkiye'nin helal pazarından daha fazla pay almasını amaçlayan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı başladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve bu yıl "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj okundu.

Mesajında etkinliğe davet için teşekkürlerini ileten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel rekabet ortamında önem kazanan helal pazarı; temiz, sağlıklı, güvenilir ürün ve hizmetleriyle artık sadece Müslümanların değil, tüm tüketici gruplarının tercih ettiği bir sektör durumuna gelmiştir. Türkiye'nin helal ekonomisinde merkez ülke olabilmesi, helal ticaretinin geliştirilmesi ile yeni pazarların ulaşılabilir kılınması amacıyla düzenlediğiniz zirvenin ve Expo organizasyonunun verimli geçmesini temenni ediyorum. Dünya helal ekonomisinin tüm paydaşlarını bir araya getirecek olan Dünya Helal Zirvesi İstanbul ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo'nun düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."


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