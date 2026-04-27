Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde OECD Beceriler Zirvesi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nüfusumuz giderek yaşlanırken iş gücü piyasalarımız yeni baskılara, yeni meydan okumalara maruz kalıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2030'da dünya nüfusunun 5'te 1'inin 60 yaş ve üstü kişilerden oluşacağı, 2050'de ise bu oranın da 4'te 1'i bulacağı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Aile bağlarımızın halen diri olması, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün halen güçlü olması bize önemli bir avantaj sağlamaktadır."

"Esnek eğitim modelleri, kariyer rehberliği mekanizmaları ve işverenlerle kurulan etkin ortaklıklar iş gücü piyasalarında belirleyici olacaktır."

"Hedefimiz gelecek 3 yılda 3 milyon gencimizi istihdama kazandırmaktır."

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun merkezinde nitelikli insan kaynağı, güçlü aile yapısı, üretken ekonomi ve kapsayıcı sosyal kalkınma vardır."