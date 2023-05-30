Dolar
20.39
Euro
21.89
Altın
1,956.93
ETH/USDT
1,914.20
BTC/USDT
28,038.00
BIST 100
4,908.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz Avrupa'dan Karadeniz'e, Kafkasya ve Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'ya kadar çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir." dedi.

30.05.2023 - Güncelleme : 30.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Farklı hesaplarla hareket edenleri asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin karşılaştığı sorunlara ortak akılla beraber çözüm arayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında "Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir. Terör örgütleri eliyle siyaseti yönlendirme çabaları hedefine ulaşmamıştır. Milli iradeye güvenen, ülkemiz için hayal kuran, kendini bu topraklara ait hisseden her bir vatandaşım, bu seçimin tartışmasız kazananıdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye ittifakı sandıkta milletten ikinci kez kırmızı kart yemiştir." açıklamasında bulundu.

Yaşanan refah kayıplarını telafi edecek adımları atmakta kararlı olduğunu belirten Erdoğan, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacaklarını söyledi.

Burada yaptığı konuşmasında iş dünyasına seslenen Erdoğan, "Sizlerden ağızlarını her açtıklarında Türk ekonomisi ile ilgili sürekli kötü tablolar çizen felaket tellallarına prim vermemenizi istiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'ye gönderildi
Sultangazi'de fırında çocuğa hakaret ettiği iddia edilen çalışan gözaltına alındı
Bakan Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin üçüncü setinin yakında raylara ineceğini açıkladı
Antalya'da boğulma vakalarına ilk yardımı "Cankuş" adlı cankurtaran dronlar yapacak
Tekirdağ ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki 5 il için sağanak uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz çevremizde bir güvenlik ve barış kuşağı tesis etmektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 100'ün üzerinde ülke Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı

Beyaz Saray'dan, "Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu"na ilişkin açıklama

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla onlarca ülkeden Bakan Çavuşoğlu'na tebrik geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla onlarca ülkeden Bakan Çavuşoğlu'na tebrik geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümünü kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet