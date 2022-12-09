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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile ortak basın toplantısı düzenliyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bulgaristan ile geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak." dedi.

09.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz Bulgaristan ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak

Sofya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk.

Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı. Ortak hedefimiz bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak.

Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve gıda deneti altyapısının güçlendirilmesiyle iş birliğimiz daha da gelişecektir."

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