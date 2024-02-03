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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yapılan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek.

Kaan Bozdoğan  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yapılan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutların görsellerine de yer verildi.

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