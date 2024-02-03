Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da yapılan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek.
İstanbul
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek. pic.twitter.com/Fz2bVRnJQC— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 3, 2024
Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutların görsellerine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.