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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yapacak.

Kaan Bozdoğan  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda, 550 yatak kapasiteli 65 bin 350 metrekare kapalı alana sahip hastanede, 76 poliklinik, 12 ameliyathane, 2 anjiyo, 2 MR ve 13 röntgen cihazı ile bir helikopter pisti bulunduğu belirtildi.

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