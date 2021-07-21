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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Ruhani ve Şefik Caferoviç ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Selma Kasap, Barış Gündoğan   | 21.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Ruhani ve Şefik Caferoviç ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bugüne kadar yürüttükleri yüksek düzeydeki iş birliğini ve yakın diyaloğu İran'da görevi devralacak yeni yönetimle de geliştirerek sürdüreceklerine inandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şefik Caferoviç ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Caferoviç, görüşmede karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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