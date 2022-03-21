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Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 49. yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.

Mümin Altaş   | 21.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i vefat yıl dönümünde andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Gönül gözüyle baktığı dünyamızı eserleriyle, dizeleriyle, nefesiyle aydınlatan halk ozanımız, büyük usta Aşık Veysel'i vefatının yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüne de yer verdi.



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