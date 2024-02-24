Dolar
31.04
Euro
33.64
Altın
2,035.87
ETH/USDT
2,963.00
BTC/USDT
51,095.00
BIST 100
9,374.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa’da ‘’İş Pozitif Kadın İstihdam Fuarı’’ açılışında konuşuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da "Uyuşturucu Madde Sempozyumu"nda konuşuyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir’de "Sürdürülebilirlik Odağında Lojistik Sektör ve Gelecek Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve Özgürlükler Hareketi Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkı sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak ve Özgürlükler Hareketinin Bulgaristan siyaseti ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hareket Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkılar sağlamıştır." dedi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 24.02.2024 - Güncelleme : 24.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve Özgürlükler Hareketi Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkı sağladı

İstanbul
24.02.2024


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Kurultayı'na gönderdiği video mesajda, Hareket'in mensuplarını hasret ve muhabbetle selamladığını söyledi.

Hareket'in, 4 yıl önce Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlediği kongreye de video mesaj yoluyla iştirak ettiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de 31 Mart'ta Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yapılacağını hatırlatarak, "Kampanya döneminde çok yoğun bir temponun içerisindeyiz. Fiziken aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle olduğunu biliyorsunuz. Rabb'im aramızdaki muhabbeti ve dayanışmayı daim eylesin diyorum." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'ın, Türkiye için çok değerli bir müttefik ve güvenilir bir dost olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Çok boyutlu meydan okumalarla karşılaştığımız bir dönemde Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin ilerletilmesine ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bulgaristan'la münasebetlerimizi her alanda geliştirmenin çabasındayız. Bunun her iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğuna inanıyoruz. Elbette bu süreçte iki devlet arasında kurdukları güçlü beşeri köprülerle soydaşlarımız hayati bir rol üstleniyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hareket'in Bulgaristan için önemine vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Hak ve Özgürlükler Hareketinin, Bulgaristan siyasetinin ve demokrasisinin yapı taşlarından biri konumuna gelmesinden memnuniyet duyuyoruz. Hareket, Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkılar sağlarken, soydaşlarımızın menfaatlerinin korunmasında da önemli başarılara imza atmıştır. Yeni seçilecek kadroların bu anlayışla birlik ve beraberlik içerisinde, seçmenlerin beklentilerini önceleyen, daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir yaklaşımla yollarına devam edeceklerine inanıyorum. Kurultay sonucu delegelerin iradesiyle seçilecek başta eş başkanlar olmak üzere partinin çeşitli kademelerinde göreve gelecek tüm kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum."

Davetleri için Hareket'e teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bulgaristan'da yaşayan tüm soydaşlarımıza, tüm Hak ve Özgürlükler Hareketi üyelerine ve Bulgar dostlarımıza selamlarımı gönderiyorum." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Milli savunma sanayimizin gelişmesi için gerekeni yapmaya devam ediyoruz
Gümrük Muhafaza ekiplerince 508 milyon lira değerinde kaçak eşya ve araç ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve Özgürlükler Hareketi Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkı sağladı
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 2. yılına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve Özgürlükler Hareketi Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkı sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hak ve Özgürlükler Hareketi Türkiye-Bulgaristan işbirliğine katkı sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan öğrenci ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arnavutluk'un mazlum Filistin halkıyla dayanışması çok önemli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek yargı kurumlarımız arasındaki ihtilafı gidermek mecburiyetindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı şehirleriyle klasik belediyeciliğin çok ötesinde bir standart vadediyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı şehirleriyle klasik belediyeciliğin çok ötesinde bir standart vadediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet