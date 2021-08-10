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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile telefonda görüştü

Zafer Fatih Beyaz   | 10.08.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti.

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