Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
NEW YORK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.
Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 25 dakika sürdü.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.