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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Mehmet Tosun   | 22.09.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

NEW YORK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabul etti.

Yeni Türkevi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 25 dakika sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir araya geldi.

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