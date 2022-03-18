Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-Kyum ile köprünün Lapseki şantiyesinde bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan ve Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldı.
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Cumhurbaşkanı @RTErdogan, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye’de bulunan Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum’u kabul etti. pic.twitter.com/6T2YBGdkXA— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) March 18, 2022