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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti.

Çiğdem Münibe Alyanak, Kaan Bozdoğan   | 18.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Başbakanı Kim Boo-Kyum'u kabul etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine katılmak üzere Türkiye'ye gelen Güney Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-Kyum ile köprünün Lapseki şantiyesinde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından Erdoğan ve Kim, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış programına katıldı.

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