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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Marmaris'teki yangında hayatını kaybeden Şahin Akdemir için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın annesi Canan Sancaklı için Gaziosmapaşa Merkez Camisinde cenaze töreni düzenleniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kriz Merkezi'ni ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor. AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, Antalya’daki yangın bölgesine yardım tırları gönderiliyor.
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.

Sefa Mutlu   | 30.07.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.



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