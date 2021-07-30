Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ile görüştü.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.
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