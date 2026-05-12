Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta üretim planlaması olmak üzere, hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi korurken, 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sağlamayı başardık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların, tarımsal üretimimizi etkilememesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz"

"Tarımda, gübre ve gübre hammadde tedariklerini zaten yapmıştık, gübre stoklarımız yeterli seviyededir"

"Sulama konusunda bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don ve kuraklık sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz yeniden yükselişe geçecek"

"Bu sene destek alacak proje limit tutarını artırdık. 100 bin liradan 30 milyon liraya kadar olan projelerde tutarın yüzde 50 ile 70'ini hibe edeceğiz"

"Başta üretim planlaması olmak üzere, hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde hamdolsun halihazırda gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur"

"Gelecekte gıda sorunu yaşanmaması için yeni düzenlemeleri ve destek mekanizmalarını da hayata geçiriyoruz"

"(Çiftçilere finansman) İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız"

"Krediye erişimde sorun yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimiz için yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız"

"(Kredi desteği) 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak, 250 bin vatandaşımıza yeni istihdam imkanı getireceğiz"