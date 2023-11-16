Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.
Ankara
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Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.
Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.