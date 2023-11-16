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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'den Türkiye'ye getirilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan kanser hastalarını ziyaret etti.

Mehmet Tosun, Yeşim Sert Karaaslan  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'den getirilen hastaları ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Ankara

Hastaların tedavi gördüğü Onkoloji Hastanesi'ne gelen Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni ile doktorlar eşlik etti.

Hastaları tek tek ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

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