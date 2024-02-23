Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için elimizdeki tüm imkanları kullanacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için, hiçbir istisna koymadan söylüyorum, elimizdeki tüm imkanları kullanacağız." dedi.
Balıkesir
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, partisince Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, nice gönül sultanının, kahramanın, pehlivanın, sanatçının şehri Balıkesir'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Mayısta yapılan seçimlerde Cumhur İttifakı olarak yüzde 46 düzeyinde oy aldıklarını anımsatarak Balıkesir halkına teşekkür eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Tabii bu oy oranı Balıkesir ile aramızdaki gerçek muhabbetin seviyesini yansıtmaktan çok uzaktır. Sizlerden 31 Mart seçimlerinde mutlaka yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin yanında yer almanızı bekliyorum. Çanakkale'den Milli Mücadele'ye kadar bu toprakları yeniden vatan eylediğimiz zorlu günlerin kahraman şehri Balıkesir'in bugün de Türkiye Yüzyılı'na omuz vereceğine inanıyorum. Tarihiyle kültürüyle eşsiz tabiatıyla hepsinden önemlisi baş tacı insanıyla medarıiftiharımız olan Balıkesir kendine yakışanı yapacaktır."
"Başkent oldun Karesi'ye/ Varlığın Hakk'tan hediye/ Minnetin yoktur kimseye/ Ne güzelsin Balıkesir" dizelerini okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamları istediğini ve şu an miting alanında 85 bin kişinin olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolda caddeler boyu Balıkesirlilerle beraber olduklarını anlatarak, şöyle devam etti:
"Çocuklar, kadınlar, tüm halk oyunları ekipleri, bu ne güzellik böyle. Balıkesir'in kimseye minnet borcu yok. Ama anlaşılan o ki birileri Balıkesir üzerinden birbirlerine borçlanmışlar. Şimdi de bunu televizyon ekranlarından ulu orta dillendirmeye hatta açıkça ödenmesini istemeye başlamışlar. Anlaşılan birilerinin ödemek zorunda oldukları diyet borcu hiç bitmiyor ve bitmeyecek. Tabii muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı da tam bir muamma. Siyasetin acemi genel başkanlar elinde adeta bir kabzımal hesabına dönüştürülmesi gerçekten utanç verici. Ama benim bildiğim Balıkesir, bu oyunu bozacak basirete sahiptir. Öyle mi?"
"Kazanmak değil kaybettirmek üzerine kurulu siyasetin bu şehre hiçbir katkısı olmayacağını en iyi benim Balıkesirli kardeşlerim biliyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esasen diğer şehirlerde de durum çok farklı değil. İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar. Birileri, 'Son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor. Neyse ki milleti kandırmak isterken bile işlerini doğru dürüst yapamıyorlar da oynadıkları oyunlar kendi ayaklarına dolanıyor. Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler de ayrı bir facia. Kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;
"Muhalefet cenahında her şey gizli kapaklı olduğu için kimin kiminle yürüdüğü, kimin kime borçlandığı tam bir muamma.
Birileri 'son dakikaya kaldık, aday listelerini yetiştiremedik' numarasıyla kendi akıllarınca milleti kandırmaya çalışıyor.
İstanbul'da yaşanan komediyi görüyorsunuz değil mi? Takip ediyorsunuz. Kaybedeceklerini görünce panikle sağa sola saldırmaya başladılar.
Muhalefet partilerindeki iç çekişmeler ayrı bir facia, kelimenin tam anlamıyla rezillik diz boyu.
Kent uzlaşısı diyerek Kandil'le uzlaşı arayışına girmesi, CHP'nin bu ülkeyle ve bu milletle hiçbir ortak noktasının kalmadığına işaret ediyor.
Koskoca CHP'yi bölücü örgütün güdümündeki DEM'in ve marjinal örgütlerin oyuncağı haline dönüştürenler utansın.
(Balıkesir) Şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 7 bin 870 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik.
Muhalefetin belediye başkan adayları, şehirlere hizmet edecek ismi bulma kriteriyle değil, parti içi hiziplerin paylaşım aracı olarak belirleniyor.
İsrail'in Gazze'deki zulmüne karşı İslam aleminin yekvücut olarak hareket etmesi için gayret gösteriyoruz.
Gazze'deki zulmün, Kudüs'teki tacizlerin durması için, hiçbir istisna koymadan söylüyorum, elimizdeki tüm imkanları kullanacağız.
Ülkemizi güney sınırlarından kuşatarak bir teröristan kurma projesini, hayata geçireceğimiz yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz."
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