Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva'ya gönderdiği Filistin mektubunda insanlığın Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi gerektiğini belirtti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva'ya mektubunda, "İnsanlık savaşta bile dokunulmaması gereken hastane, okul, cami, kiliselerin bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir." dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.