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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva'ya gönderdiği Filistin mektubunda insanlığın Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade etmemesi gerektiğini belirtti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva'ya mektubunda, "İnsanlık savaşta bile dokunulmaması gereken hastane, okul, cami, kiliselerin bombalanması karşısında sesini yükseltmelidir. Filistin-İsrail meselesi adil bir çözüme kavuşturulmadan, Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir." dedi.

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