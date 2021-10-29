Dolar
9.61
Euro
11.11
Altın
1,783.40
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya indi.

Zafer Fatih Beyaz, Barış Seçkin   | 29.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geldi

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TUR" ile TSİ 00.10'da İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Roma Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş'ın yanı sıra Roma ve Vatikan büyükelçiliklerinin personeli karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Roma'ya geldi.

Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Gıda ve İlaç Dairesinden 5-11 yaşta acil kullanım için Pfizer-BioNTech aşısına onay
Sağlık Bakanı Koca, Kırıkkale'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu
Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
G20, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor
Rusya'da 50 milyondan fazla kişi Kovid-19 aşısı oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya geldi

G20, 2022 ortasına kadar dünya nüfusunun yüzde 70'inin aşılanmasını hedefliyor

Atatürk Kültür Merkezi açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk Kültür Merkezi paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: AKM’yi daha ihtişamlı günler bekliyor

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: AKM’yi daha ihtişamlı günler bekliyor