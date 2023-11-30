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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. - VTR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi.

Mümin Altaş  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Erdoğan, parti genel merkezindeki kabulde, down sendromlu şampiyon sporcularla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Futsal Milli Takımı yöneticileri eşlik etti.


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