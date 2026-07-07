Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Kanada Başbakanı Carney ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Kanada Başbakanı Mark Carney ile araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında temaslarına devam ediyor.

Erdoğan, bu kapsamda Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile de basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde Türkiye ile Kanada ilişkilerini ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, enerji başta olmak üzere birçok alanda geliştirmek için gayretleri artırmanın ve işbirliği potansiyellerini değerlendirmenin iki ülkeye de fayda sağlayacağını ifade etti.

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Türkiye'nin NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini savunduğunu ancak bunun "Transatlantik Bağın" yerini alamayacağını belirten Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmelerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.