Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisi kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini belirtti.
Ankara
Türk milletinin en zor şartlarda dahi istiklaline ve istikbaline sahip çıkışının sembolü olan 30 Ağustos Zaferi'nin Milli Mücadele'nin dönüm noktası olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bin yıllık vatanımız Anadolu'ya mührümüzü tekrar vurduğumuz bu zaferi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırarak coğrafyamızdaki üçüncü devletimize sahip çıktık. Ordularımızın başkomutanı, Milli Mücadelemizin lideri Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere bu zaferde emeği, katkısı olan herkesi rahmetle, şükranla yad ediyorum." diye konuştu.
Malazgirt'ten beri bu toprakların vatan olarak kalması için canlarını ortaya koyan tüm şehitlere, gazilere, kahramanlara Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan, "Sizleri Mehmet Akif'in İstiklal Marşımızda en güzel şekilde ifade ettiği bu büyük mücadelenin günümüzdeki temsilcilerinin saflarına katılacak olan yeni kahraman adayları olarak görüyorum." ifadesini kullandı.
Erdoğan, bugün Kara Harp Okulu'ndaki eğitimlerini tamamlayarak mezun olan Türk ve misafir öğrencilerin her birini tebrik etti.
15 Temmuz darbe girişimi
Teğmen rütbesiyle sınıf okullarında eğitimlerine devam edecek subaylarla ülkelerine dönerek kendi ordularında görev alacak öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milli Savunma Üniversitemizin (MSÜ) tüm mensuplarına böyle pırıl pırıl subaylar yetiştirerek ordumuzun gücüne güç kattıkları için teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz bundan 5 yıl önce tarihimizin en alçak, en hain darbe girişimine şahit olmuştu. Ordumuzun içindeki bir grup FETÖ ihanet çetesi mensubunun başlattığı 15 Temmuz darbe girişimini milletimizle beraber günün ilk ışıklarıyla birlikte kati şekilde başarısızlığa uğrattık. Bu şanlı mücadelede 183 vatandaşımız ve 63 polisimiz ile birlikte 5 askerimizi de şehit verdik. Aynı şekilde FETÖ'cülere karşı çarpışan 43 askerimiz de gazilikle şereflendi. Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesi ile irtibatı olan yaklaşık 21 bin TSK mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik. Darbe girişimine bilfiil katılan veya örgütle iltisaklı 4 bin 723 ordu mensubu halen cezaevinde bulunmaktadır."
"Artık çok daha donanımlı askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz"
Erdoğan, darbe girişiminin ardından TSK'de eğitim kurumlarını da içeren kapsamlı bir reform gerçekleştirdiklerini söyledi.
Darbe zihniyetinin kirlettiği askeri okulların tamamını kapattıklarını anımsatan Erdoğan, TSK'nin ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren harp okullarını, yüksek okulları, enstitüleri MSÜ'nün bünyesinde tekrar kurduklarını dile getirdi.
Askeri eğitimi üniversitede tek çatı altında toplayarak kurumsal bütünlüğü sağladıklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:
"MSÜ faaliyete geçtiğinde birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz hamdolsun işte bugün mezun oldu. Bu reformu yaptığımızda birileri 'Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz' diyerek tezvirat peşinde koşuyordu. Bugün görüyoruz ki bırakınız Türk ordusunun damarlarının kesilmesi artık çok daha donanımlı çok daha kabiliyetli bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz. Müfredatından araç gerecine kadar her alanda çağın ihtiyaçlarına göre askeri personel yetiştiren bir eğitim öğretim kurumumuz var. Mesela MSÜ'nün kuruluşuyla birlikte öğrencilerimiz İngilizcenin yanında Fransızca, Rusça, Farsça, Arapça ve bu yıldan itibaren Yunanca hazırlık eğitimi almaya başladılar. Sonuçta ortaya şu rakamlarla da teyit olacağı üzere gerçekten hepimizin iftihar etmesi gereken bir başarı öyküsü çıktı. İlk etapta ara sınıflara öğrenci alımı yoluyla TSK'nin personel temininde herhangi bir kesintiye meydan verilmemiştir. Bu yıl itibariyle de tüm sınıflar üniversitemizde eğitimlerini tamamlamaya başlamıştır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MSÜ'nün 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 15 bin 501'i Türk, 947'si 20 ayrı ülkeden misafir olmak üzere toplam 16 bin 448 öğrenci ve kursiyere eğitim öğretim verdiğini ifade etti.
Bugüne kadar verdiği mezun sayısının misafirlerle birlikte 23 bin 433'ü bulduğunu, bir başka ifadeyle sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıpların fazlasıyla telafi edildiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bugün ordumuzda üsteğmen, teğmen, astsubay kadrolarında binlerce MSÜ mezunu görev yapmaktadır. Salgın döneminde yüz yüze eğitime ara vermeyen, gece gündüz programını uygulayarak faaliyetlerini sürdüren tek eğitim kurumu Milli Savunma Üniversitemizdir. Gereken sağlık tedbirlerinin hepsini alarak öğrenci ve personelinin aşılanmasında yüzde 99'un üzerinde bir orana ulaşan üniversitemiz bu bakımdan da örnek bir kurum haline dönüşmüştür. Netice itibarıyla bugün üniversitemize bağlı harp okullarımızdan 1351'i Türk, 101'i misafir olmak üzere toplam 1452 öğrencinin mezuniyetinin sevincini hep birlikte yaşıyoruz. Mutluyuz, memnunuz. Allah'a hamdolsun. Bu genç teğmenlerimizle yarınlara yürüyoruz. Libya'da, Azerbaycan'da yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz."
Erdoğan, bugün Kara Harp Okulunda yarın da İstanbul'da Deniz ve Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerindeki öğrenciler ve aileleriyle sevinçlerini paylaşacaklarını söyledi.
Az önce Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları merkezi yerleşkesinin temelini attıklarını, 19 Mayıs 2023'te de açılışını yapacaklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Dünyada eşi benzeri olmayan böyle bir muhteşem eser ancak Türkiye'ye, sizlere, bizlere yakışır. Astsubay Meslek Yüksek Okullarımızın bu yılki mezun sayısı da 2 bin 254 kişidir. Kurmay eğitimleri de aynı şekilde kesintisiz devam etmiş, ordumuzun her seviyedeki personelinin eğitim ihtiyacı karşılanmıştır. Bu başarıda emeği geçen rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu başta olmak üzere herkesi, ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum.
Dünyada böylesine büyük bir sarsıntıya maruz kalıp da bu kadar kısa sürede, eskisinden çok daha başarılı bir sistemi hayata geçirebilmiş bir başka ülke bulunduğunu sanmıyorum. Umuyoruz, harp okullarımızın kapandığı, askeri eğitimin bitirildiği yalanını söyleyenler, bugünkü manzara karşısında biraz mahcup olurlar. Rabbimiz 'Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır olmalı' buyuruyor. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı her hadise gibi 15 Temmuz darbe girişimi de ülkemiz ve milletimiz için pek çok hayırlı gelişmenin kapısını aralamıştır."
Erdoğan, sadece orduda değil, yargıdan diplomasiye kadar pek çok kritik kurumda benzer süreçleri işleterek, yerli ve milli donanımlarla egemenliği tahkim ettiklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"İşte görüyorsunuz, artık İHA'larımız, SİHA'larımız, TİHA'larımız semalarımızda uçuyor. Artık bunları biz yapıyoruz, birilerinden dilenmiyoruz. Ülkemizi daha güçlü, daha kararlı, daha öz güvenli hale getirerek, hamdolsun şehitlerimizin kanlarının, gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmemesini sağladık. Terörle mücadelemizden sınır ötesi harekatlarımıza, siyasi ve ekonomik işleyişin daha sağlıklı bir yapıya kavuşmasına kadar her alanda bunun etkilerini görüyoruz."
"2023 hedeflerimize yine milletimizle birlikte ulaşacağız"
Her büyük değişim, her büyük reform gibi bu sürecin de sancılarının olduğunu belirten Erdoğan, milletin, atılan her adımın, yapılan her tasarrufun, geliştirilen her politikanın ve hayata geçirilen her uygulamanın daha güçlü, daha güvenli, daha huzurlu ve müreffeh bir Türkiye için yapıldığından emin olmasını istedi.
Erdoğan, şöyle konuştu:
"Biz, gerektiğinde 'Kan kusup, kızılcık şerbeti içtik' diyebilecek dirayete sahip bir milletiz. Yaşadığımız her sıkıntının, ödediğimiz her bedelin önünü, arkasını gayet iyi biliyoruz. Ülkemiz ve milletimiz için daha iyisini, daha hayırlısını, daha güvenlisini temin etmek amacıyla hepsine de göğüs gerdik, germeyi sürdürüyoruz. Günü birlik çıkarlar, kısır siyasi hesaplar, kirli pazarlıklar uğruna bu kutlu ülkenin ve necip milletin geleceğini tehdit altına sokmayı asla düşünmedik, düşünmeyiz. Milletimiz bizim bu hasbi niyetimizi bildiği için girdiğimiz her mücadelede, 15 Temmuz'da da sonrasında da hep yanımızda oldu. İnşallah 2023 hedeflerimize yine milletimizle birlikte ulaşacağız."
Milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetlerinin son dönemdeki terörle mücadele operasyonları ve sınır ötesi görevlerinde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de Türkiye'ye en üst seviyede hizmet etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, "Bu ordunun milletin ordusu olduğuna dair halen şüphesi olan varsa ona da yapacak bir şeyimiz bulunmuyor. Biz, Türkiye'yi örnekleri giderek çoğalan, istikrarsız, güvenliksiz, kırılgan, her türlü müdahaleye açık bir ülke haline getirme gayretleri kuranların heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz." dedi.
"Hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız, her engeli aşıp geçeceğiz"
Erdoğan, milli iradenin temsilcisi Meclis, Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere tüm kurumlarıyla, Türkiye'yi büyütmek, güçlendirmek, geliştirmek için daha çok çalışacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ordusu işgal edilmeyen, devşirilmeyen, çökertilmeyen bir ülkenin topraklarının da işgal edilemeyeceği inancıyla askerimizle, eğitimiyle, donanımıyla, teknolojisiyle, vizyonuyla daha çok güçleneceğiz. Başka bir vatanımız, başka bir devletimiz, başka bir sığınağımız olmadığının bilinciyle, hedeflerimize ulaşana kadar durmayacağız, duraksamayacağız, her engeli aşıp geçeceğiz. Mevlana'nın dediği gibi, bir ayağımızı Anadolu'ya sıkı sıkıya basacak, diğeriyle siyasi ve ekonomik vizyonumuzun gerektirdiği her yeri dolaşacak, her gönle dokunacağız."
Kendi vatandaşlarının hak, hukuk, güvenlik ve çıkarlarını sonuna kadar savunurken mazlumlara ve mağdurlara da asla sırtlarını dönmeyeceklerini belirten Erdoğan, bu devletin kendi insanının mücadelesi yanında dört bir yanındaki mazlumların duasıyla kurulduğunu ve yaşanılan badireleri de aynı şekilde atlattığını söyledi.
Erdoğan, devam etti:
"Biz, buna tüm kalbimizle inanıyoruz. Balkanlar'dan Afrika'ya kadar gittiğimiz her yerde bu gerçeğin somut emareleriyle karşılaşıyoruz. Her kim 'Sizin şurada ne işiniz var?' diyorsa, bilin ki şayet cahil veya mazur değilse art niyetlidir, kötü niyetlidir, karanlık hesapların temsilcisidir. Şartlar bazen gönlünüzdekini tam olarak yapmanıza imkan vermeyebilir ama ilk fırsatta medeniyetimizin ve tarihimizin bize yüklediği sorumlulukların gereğini yerine getirmekten kaçınmayız. Arkamızda koskoca bir ümmetin duası, yanımızda şu büyük milletin desteği, önümüzde şu kahraman ordunun gücü olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hiçbir mücadeleden kaçmayız, kaçmayacağız."
Mezun teğmenler adına Kara Harp Okulunu birincilikle bitiren Hacı Osman Karakuş tarafından mezuniyet andının yaptırılmasının ardından Kara Harp Okulları devre birincileri yaş kütüklerine dönem yıldız ve plaketini çaktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasının ardından okulunu birincilikle bitiren Karakuş'a diplomasını verdi.
Dereceye giren diğer öğrenciler diplomalarını TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarından aldı.
Dereceyle mezun olan misafir teğmenlerin diplomalarını almalarının ardından Kara Harp Okulları sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi. Tören, Kara Harp Okulu Komutanı Yaralı tarafından sancaktar ve sancak muhafızlarına kılıç ve diploma verilmesinin ardından sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.