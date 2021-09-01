Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sancaklı kardeşlerim, 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediğiniz dayanışma, aramızdaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdi. El birliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacağız." dedi.
Ankara
Türkiye'nin Yeni Pazar Başkonsolosluğunun resmi açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı yayınlandı.
Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy ve Yeni Pazar Başkonsolosu Başar Başol da katıldı.
Erdoğan mesajında, Sancak'a 2017'de ziyaret gerçekleştirdiğini ve bu ziyaretten dört yıl sonra Yeni pazar Başkonsolosluğunun resmi açılışı vesilesiyle konuklara yeniden hitap etmekten bahtiyarlık duyduğunu söyledi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e, Başkonsolosluğun açılış sürecinde verdiği destekten ötürü bir kez daha teşekkür eden Erdoğan, "Yeni Pazar Başkonsolosluğumuzun açılışı, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin daha da gelişmesine katkıda bulunacaktır. Başkonsolosluğumuz yalnız vatandaşlarımızın değil siz Sancaklı kardeşlerimizin de hizmetinde olacaktır. Sancaklı kardeşlerimizi Türkiye ile Sırbistan arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz." dedi.
"Aramızdaki güçlü gönül bağının ikili ilişkilerimiz üzerindeki olumlu etkilerini hep birlikte müşahede ediyoruz." ifadesini kullanan Erdoğan, Başkonsolosluğun gerçekleştireceği faaliyetlerle bu bağın daha da pekiştirilmesini sağlayacağını vurguladı.
Erdoğan, Sırbistan ile iş birliğinin "kazan-kazan" temelinde her alanda günden güne geliştiğini belirterek, Türk iş insanlarının Sırbistan’ın her bölgesinde istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan yatırımları hayata geçirdiğini aktardı.
Sancak'ın altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların da tüm hızıyla sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan, Yeni Pazar-Tutin yolunun gelecek yıl hizmete gireceğini ve Belgrad-Saraybosna otoyolu ile hayata geçirilecek diğer ulaştırma projeleriyle Sancak’ın bölgeyle bütünleşmesini sağlayacağını vurguladı.
Erdoğan, Sırbistan ve Sancak bölgesinde yatırım yapma konusunda teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirterek, TİKA’nın da kalkınma projeleri gerçekleştirdiğini ve tüm bu konularda verdiği destekten dolayı Vucic'e teşekkür etti.
"Sancaklı kardeşlerim sizlerin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilediğiniz dayanışma, aramızdaki kardeşlik hislerini bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Sayın Vucic oldu. Değerli dostum Vucic'in ülkemiz için kritik bir zamanda sergilediği bu cesur duruşu asla unutamayız." ifadelerini kullanan Erdoğan, el birliği içinde çalışarak FETÖ ihanet çetesini Balkanlar'dan da söküp atacaklarının altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Balkan coğrafyasındaki Sırp, Hırvat, Boşnak, Arnavut ve diğer tüm kesimleri asırlarca birlikte yaşadığımız, gelecekte de yine her alanda iş birliği içerisinde olacağımız dostlarımız olarak görüyoruz.
Balkan halklarının dostluk dayanışma ve iş birliği ruhuyla hareket ettikleri takdirde müreffeh bir geleceğin onları beklediğine inanıyoruz.
Bu düşüncelerle Başkonsolosluğumuzun ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.