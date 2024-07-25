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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Üye Toplantısı'nda konuşuyor.
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faslı filozof Taha Abdurrahman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arap dünyasının önde gelen düşünürlerinden Faslı filozof Prof. Dr. Taha Abdurrahman'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Faslı filozof Taha Abdurrahman'ı kabul etti

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