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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı ve artık tek haneli rakama doğru iniyoruz

22.10.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı ve artık tek haneli rakama doğru iniyoruz Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Malatya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da Sivil Toplum Kuruluşları ve Sektör Temsilcileri Buluşması'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı ve artık faizde tek haneli rakama doğru iniyoruz. Özel sektör bankaları da faizlerini düşürmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi sapkın ve sapık akımların saldırılarından beraberce koruyalım. Farklı siyasi partiler olarak 2023 seçimi öncesi tarihi bir uzlaşmaya imza atalım." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Tevhidi, kıblesi, peygamberi, ezanı bir olan milletimizin bölünmesine, kimlik ve köken üzerinden birbirine düşürülmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz lobileri çökmeye başladı ve artık tek haneli rakama doğru iniyoruz
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