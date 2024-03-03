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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’da “Çorlu Halk Buluşması”nda konuşuyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir." dedi.

03.03.2024 - Güncelleme : 03.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Muğla

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla’da “Sivil Toplum Kuruluşları ve Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Piyasa gerçeklerinden kopuk bir şekilde fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecektir. Fiyat istikrarı ve anti enflasyonist yaklaşımdan taviz vermeden büyüme odaklı ekonomi programımız doğrultusunda gerekli adımları atıyoruz, atacağız." ifadelerini kullandı.

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