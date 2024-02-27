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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle andı.

Mümin Altaş  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı andı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını ülkesine ve milletine adayan, ilim, devlet ve siyaset adamı, eski başbakanımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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