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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'yu kabul etti.

Orhan Onur Gemici  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu kabul etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eski AB Komisyonu Başkanı Barroso'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi.

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