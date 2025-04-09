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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir." dedi.

Özcan Yıldırım  | 09.04.2025 - Güncelleme : 09.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Polislere) Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz." ifadesini kullandı. 

"Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir." şeklinde konuştu.

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