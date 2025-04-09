Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emniyet birimlerimiz sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Polislere) Hangi hesapla olursa olsun size saldırılmasına, sizin ahlaksız ve alçak iftiralarla töhmet altında bırakılmanıza müsaade edemeyiz." ifadesini kullandı.
"Kendini bilmez tiplerin son haftalarda polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz, İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturması üzerinden sokaklarımızda estirilmek istenen eşkıyalığa fırsat vermemiştir." şeklinde konuştu.
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