Dolar
13.35
Euro
15.16
Altın
1,840.68
ETH/USDT
3,253.60
BTC/USDT
43,288.00
BIST 100
2,008.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele'yi resmi törenle karşıladı.

Mehmet Tosun   | 20.01.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı Fotoğraf: Halil Sağırkaya / AA

Ankara

Bukele'nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bukele'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

20.01.2022

Erdoğan ve Bukele'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile El Salvador milli marşı çalındı. Bukele, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Bukele, merdivenlerde Türkiye ve El Salvador bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Bukele, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine ve ortak basın toplantısına katılacak.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
Valneva, inaktif aşısının Omicron varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu
Omicron varyantına karşı 'tedbiri elden bırakmayın' uyarısı
Hindistan ve Bangladeş’te günlük Kovid-19 vaka sayıları son ayların zirvesinde
Sağlık Bakanı Koca: İki doz BioNTech aşısı üzerine bir doz TURKOVAC aşı çalışmasını pazartesi başlatacağız

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özkoç'tan 50 bin lira manevi tazminat kazandı

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic'ten Bosna Hersek'teki krizin çözümüne destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele'yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ile Ukrayna arasındaki gelişmeleri doğru bulmuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi muhtarları sevindirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi muhtarları sevindirdi