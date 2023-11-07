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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için yarın Özbekistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşkent'te düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'a gidecek.

Mehmet Tosun  | 07.11.2023 - Güncelleme : 07.11.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için yarın Özbekistan'a gidiyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Kasım Perşembe günkü Zirve oturumunda hitapta bulunması ve katılımcı liderlerle ikili görüşmeler yapması öngörülüyor.

Zirve çerçevesinde, "Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu Teşkilat'ın etkinliğinin artırılması, üye ülkeler arasında ticaret, ulaştırma ağları ve bağlantısallığın geliştirilmesi" gibi konularda fikir alışverişinde bulunulması planlanıyor.

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