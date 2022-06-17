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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Eğitimde) Uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Burhan Felek Stadyumu'ndaki 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'nde konuştu.

İzzet Taşkıran   | 17.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Eğitimde) Uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrenci sayısı en fazla artan ülke olmamıza rağmen uluslararası kalite göstergelerinde en yüksek artış sağlayan ülkelerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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